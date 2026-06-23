İsrail, Lübnan'da Saldırı Düzenledi: 2 Ölü

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ali el-Tahir bölgesinde görev yapan İsrail askerlerine tehdit oluşturduğu öne sürülen silahlı kişilere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nebatiye el-Fevka bölgesinde bulunan Ali el-Tahir yakınlarında faaliyet gösteren "silahlı unsurların" hedef alındığı belirtilerek, "acil tehditleri ortadan kaldırmak için operasyonların süreceği" ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise daha önce İsrail güçlerinin Nebatiye bölgesinde düzenlediği saldırıda 2 kişinin öldüğünü bildirmişti. Ancak İsrail ordusunun açıkladığı saldırıyla NNA'nın bildirdiği olayın aynı saldırı olup olmadığına ilişkin bağımsız doğrulama yapılamadı.

HİZBULLAH: SİVİLLER HEDEF ALINDI

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Nebatiye'de sivillere hafif silahlarla ateş açtığı ve olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının İsrail ile Hizbullah arasında yürürlükte bulunan ateşkes anlaşmasının "açık bir ihlali" olduğu hedef alınan kişilerin yolları açmak ve enkaz altında kalan kişilerin cenazelerini çıkarmak için bölgede bulunduğu ifade edildi.

Hizbullah, İsrail'in eylemlerini kınarken, olaya misillemede bulunup bulunmayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken İsrail saldırısının ABD ve İran arasında savaşın sona erdirilmesi için yürütülen görüşmeleri etkilemesinden endişe duyuluyor.