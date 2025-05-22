İsrail Müzakere Heyetini Geri Çağırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Müzakere Heyetini Geri Çağırdı

22.05.2025 17:51
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Netanyahu, Hamas ile görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı için müzakere ekibini geri çağırdı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile dolaylı yürütülen ateşkes ve rehine takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle, İsrail müzakere heyetinin tamamını Katar'dan geri çağırma kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu müzakere heyetinin tamamını Katar'dan geri çağırma kararını, Hamas'ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin ABD tarafından güvenceler sağlanması konusunda ısrar etmesi nedeniyle aldı.

İsrailli bir yetkili, ülke basınına yaptığı açıklamada, görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirtti. Aynı yetkili, Hamas'ın belirli koşulları kabul etmesi halinde İsrail'in Doha'ya müzakere için yeniden dönebileceğini ifade etti.

İsrail medyasına göre bu koşullar arasında, Gazze'de hayatta olan rehinelerin yarısının serbest bırakılması, 40 günden uzun süreli bir ateşkes, insani yardımların girişine izin verilmesi ve savaşın sona erdirilmesini kapsayan yeni aşamaya geçilmesi bulunuyor.

Netanyahu önceki gün yaptığı açıklamada, yüksek düzeydeki müzakere ekibinin Doha'daki yoğun görüşmelerin ardından geri döndüğünü duyurmuştu. Ancak İsrail basınına göre bazı teknik temsilciler hala Katar'da bulunuyordu.

Kaynak: ANKA

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