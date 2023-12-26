İsrail Ordusu, Filistinli kadın kakları aktivisti ve milletvekili Halide Cerrar\'ı Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Filistinli kadın hakları aktivisti ve politikacı 60 yaşındaki Halide Cerrar'ın gözaltına alındığını açıkladı.

İsrail ordusu "ArananHalide Cerrar, diğeraktivistler ile birlikte gözaltına alındı" şeklinde bir açıklama yaptı. Cerrar, daha önce Ekim 2019'da İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmış ve yargısız bir şekilde tutulduktan sonra 2020 yılı Eylül ayında serbest bırakılmıştı. Cerrar'ın eşi Ghassan Cerrar, askerlerin Ramallah şehrindeki evlerine "saat 5:00'tekapıyı kırarak" baskın düzenlediğini söyledi.

Cerrar, 2006'da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi temsilcisi olarak Filistin meclisine seçildi ve uzun süredir kadın hakları savunucusu olarak biliniyor. Ayrıca İsrail cezaevlerinde tutulan binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılması için çaba göstermiştir. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, bir açıklamada İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da grup liderlerini gözaltına almak amacıyla "Salı sabahı geniş çaplı bir operasyon başlattığını" söyledi. "Bu gözaltılar, halkımızın iradesini kıramayacak" ifadesini kullandı. İsrail güçleri son yıllarda Batı Şeria genelinde operasyonlarını artırmış, özellikle Gazze'deki savaşın 7 Ekim'de başlamasından bu yana şiddet daha da artmıştır.

Ramallah'taki Filistin sağlık bakanlığına göre, Gazze savaşı patlak verdiğinden bu yana Batı Şeria'da 300'den fazla Filistinli, İsrail güçleri ve yerleşimcileri tarafından öldürüldü.