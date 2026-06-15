İsrail Ordusu Lübnan\'dan Çekilmiyor

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'a ABD-İran arasında sağlanan mutabakatın Lübnan'a ilişkin maddelerinin Tel Aviv yönetimi için bağlayıcı olmadığını ve saldırılara devam edeceklerini söylediğini belirtti. Katz, "Başbakan Netanyahu ile ben, İsrail ordusunun Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinde herhangi bir süre sınırı olmaksızın kalacağını öngören net bir politika yürütüyoruz. Amaç, bu bölgelerden sınırı ve İsrail yerleşimlerini cihatçı unsurlara karşı korumaktır" dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile konuştuğunu söyleyen Katz, "İsrail'in güvenlik çıkarları ve vatandaşlarımızın korunması konusunda taviz vermeyeceğiz; güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Eğer İran, İsrail'e saldırırsa, biz de ona tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Biz yalnızca vatandaşlarımıza ve İsrail'in güvenliğine karşı sorumluyuz" ifadelerini kullandı.