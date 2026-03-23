İsrail Ordusu\'ndan İran Füze Saldırısına Açıklama

İSRAİL ordusu, ülkenin güneyinde Dimona ve Arad kentlerini vuran iki İran füzesinin de 'birbiriyle ilgisiz hatalar' sonucu önlenemediğini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın önceki gün gerçekleştirdiği misilleme karşısında hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, İran'a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin 'tamamen tesadüf' olduğu öne sürüldü. Dimona ve Arad kentlerini vuran füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlık taşıdığı iddia edilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef aldığı ancak başarısız kaldığı aktarıldı. Söz konusu bölgeye daha önce yapılan iki füze saldırısının önlendiği ileri sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinde 'sistematik bir başarısızlık' olmadığı ifade edildi.