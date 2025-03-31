İsrail Ordusu Refah Kentinin Boşaltılmasını Talep Etti

(ANKARA) - İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin tamamen boşaltılmasını talep etti. İsrail ordusunun sözcülerinden Avichai Adraee İsrail ordusunun bu bölgeye "Hamas'ın kapasitesini yok etmek için güçlü bir şekilde" saldıracağını belirtti.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin tamamen boşaltılmasını talep etti.

İsrail ordusunun sözcülerinden Avichai Adraee X platformu üzerinden yaptığı açıklamada "Gazze Şeridi'nde Refah'ta, Nasır, Şuaka belediyeleri ve doğu ile batı bölgesel alanları ile Selam, Menara ve Qizan En-Necjar mahallelerinde bulunan tüm sakinlere" seslenerek İsrail ordusunun bu bölgelerde "Hamas'ın kapasitesini yok etmek için" güçlü bir şekilde saldırmaya devam edeceğini belirtti.

Adraee, açıklamasına boşaltılması istenen bölgelerin adlarını içeren detaylı bir harita eklerken "Derhal, El-Muası bölgelerindeki barınma merkezlerine geçmeniz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Hamas, hafta sonuGazze'deateşkese yönelik çabaların sürdüğünü belirtmişti

İsrail ve Hamas, hafta sonu, Gazze'de yeniden ateşkese dönülmesine yönelik çabaların devam ettiğini belirtmişti.

Hamas, önceki gün, bazı rehinelerin serbest bırakılmasını içeren yeni bir ateşkes teklifini kabul ettiğini açıklarken İsrail de, üçüncü taraf aracılar aracılığıyla bir teklif aldığını doğrulamış ve ABD ile koordineli olarak karşı bir teklif sunduğunu duyurmuştu.