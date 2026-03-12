İsrail Ordusundan Lübnan\'a Genişletilmiş Operasyon Hazırlığı

İSRAİL Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Lübnan'daki operasyonları genişletmeye hazırlandığını bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Katz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile orduya 'Lübnan'daki operasyonları genişletmeye hazırlanma' talimatı verdiklerini belirterek, hedeflerinin kuzeydeki topluluklara barış ve güvenliği yeniden tesis etmek olduğunu öne sürdü.

İsrail ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da Hizbullah'ın dün geceden bugününe kadar Lübnan'dan yaklaşık 200 roket ateşlediği iddia edildi. Saldırıların kuzey sınırından güneydeki Kızıldeniz tatil kenti Eilat'a kadar İsrail genelinde alarmların çalmasına neden olduğu kaydedildi. Polis yetkilileri, roketlerin isabet ettiği kuzey ve merkez bölgelerindeki iki binada hasar oluştuğunu bildirirken, acil servis ekipleri 2 kişinin hafif yaralandığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan diğer bir açıklamada, savaş uçaklarının İran genelindeki hükümet altyapılarına yönelik 'geniş çaplı bir saldırı dalgası' başlattığı aktarıldı.