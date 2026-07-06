LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiğini bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 304'e yükseldi, 12 bin 203 kişi de yaralandı.
Son Dakika › Dünya › İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 4.304'e Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?