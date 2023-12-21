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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 68'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 68'e yükseldi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 68'e yükseldiğini duyurdu. CPJ'nin yaptığı ön incelemelere göre, saldırılarda öldürülen gazetecilerin 61'i Filistinli, 4'ü İsrailli ve 3'ü Lübnanlıydı. Ayrıca 13 gazeteci yaralandı, 3 gazeteci kayıp oldu ve 20 gazeteci gözaltına alındı.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 68\'e yükseldi
21.12.2023 - 13:00,
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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 68'e yükseldiğini duyurdu.

CPJ'den yapılan açıklamada, "CPJ'nin 19 Aralık 2023 itibariyle yaptığı ön incelemeler, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Batı Şeria'da 18 binden fazla Filistinli ve İsrail'de 1200 kişi olmak üzere öldürülen 19 binden fazla kişi arasında en az 68 gazeteci ve medya çalışanı olduğunu gösterdi" denildi. CPJ, öldürülen gazetecilerin 61'inin Filistinli, 4'ünün İsrailli ve 3'ünün de Lübnanlı olduğunu; 13 gazetecinin yaralandığını, 3 gazetecinin kayıp olduğunu ve 20 gazetecinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak: DHA
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Batı Şeria, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 68'e yükseldi - Son Dakika
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