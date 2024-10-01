İSRAİL'in saldırı başlattığı Lübnan'dan ayrılan 315 yabancı uyruklu, Mersin'in Silifke ilçesine geldi.
İsrail'in saldırı düzenlediği Lübnan'dan ayrılmak isteyen farklı yabancı ülke vatandaşları, bindirildikleri gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı. Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen, aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasından sonra minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyrukluların, Türkiye'deki farklı havalimanlarından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail Saldırısı: 315 Yabancı Lübnan'dan Türkiye'ye Geçti - Son Dakika
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