İsrail saldırısında 5 Filistinli sağlık çalışanı öldü

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FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Musabah bölgesinde bulunan bakanlık depolarına düzenlediği saldırıda 5 çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Musabah bölgesindeki Bakanlık mağazalarının hedef alınması sonucu 5 Sağlık Bakanlığı çalışanı hayatını kaybetti, diğerleri de yaralandı. Ambulans ekipleri ölülere ulaşamıyor, yaralıları tedavi edemiyor. Sağlık Bakanlığı, yaralıların korunması ve kurtarılması için tüm BM kurumlarını ve ilgili yetkilileri müdahale etmeye çağırmaktadır" denildi.