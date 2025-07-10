İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz

İsrail Savunma Bakanı\'ndan İran\'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz
10.07.2025 19:58
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İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde İran'a yönelik sert açıklamalarda bulundu. Katz, 'Bu mezuniyet töreni, diktatör Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz' dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde yaptığı açıklamada, "Bu mezuniyet töreni, diktatör Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşın ardından ateşkes sağlandı. Ancak iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor.

İSRAİL'DEN İRAN'A AÇIK TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Hava Kuvvetleri pilot kursu mezuniyet töreninde konuşma yaptı. İran'a tehdit niteliğinde açıklamalar yapan Katz, "Bu mezuniyet töreni, diktatör [Ali] Hamaney'e ve İran'daki Ayetullahlar çetesine doğrudan bir mesajdır: İsrail'in uzun kolu size Tahran'da, Tebriz'de, İsfahan'da ve İsrail'i tehdit edip zarar vermeye çalıştığınız her yerde ulaşacaktır. Saklanabileceğiniz bir yer yok. Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz" dedi.

"KENDİMİZE DÜNYAYA KANITLADIĞIMIZ BİR ANDI"

Törende konuşma yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise İran ile 12 gün süren savaşa değinerek, "Bu, İsrail halkı tehdit edildiğinde, birleşmeyi, harekete geçmeyi ve hassasiyet, güç ve sorumlulukla vurmayı bildiğimizi hem kendimize hem dünyaya kanıtladığımız bir andı" diye konuştu.

"GEREKTİĞİNDE HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ"

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar da törendeki konuşmasında, " Bin 800 kilometrelik bir mesafedeki zorluğu aştık ve İran'ı 'üçüncü halkadan' 'birinci halka' ülkesine dönüştürdük. Mücadele henüz bitmedi. Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'a açık tehdit: Geri dönmemiz gerekirse, daha büyük bir güçle döneriz - Son Dakika

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