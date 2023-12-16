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İsrail Savunma Kuvvetleri, rehinelerin dost ateşiyle öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İsrail Savunma Kuvvetleri, rehinelerin dost ateşiyle öldüğünü açıkladı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de rehin tutulan 3 İsraillinin yanlışlıkla 'dost ateşiyle' öldürüldüğünü açıkladı. IDF, daha önceki açıklamasında çatışmaların başından itibaren ölen 105 askerden 20'sinin dost ateşi ve diğer sebeplerle öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, rehinelerin dost ateşiyle öldüğünü açıkladı
16.12.2023 - 12:25,
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de rehin tutulan 3 İsraillinin yanlışlıkla 'dost ateşiyle' öldürüldüğünü açıkladı. IDF, daha önceki açıklamasında çatışmaların başından itibaren ölen 105 askerden 20'sinin dost ateşi ve diğer sebeplerle öldüğünü duyurmuştu.

IDF, İsrailli rehinelerin ölümüyle ilgili dün yaptığı açıklamada " Şucaiyye'deki çatışma sırasında IDF, 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı, sonuç olarak ateş açtı ve rehineler öldürüldü" dedi. Ölen 3 kişinin Hamas tarafından 7 Ekim'de kaçırıldığı belirtilen açıklamada ayrıca "IDF olayı derhal incelemeye başlamıştır. IDF, buranın son birkaç gündür devam eden çatışmaların yaşandığı aktif bir savaş bölgesi olduğunu vurgulamaktadır" denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rehinlerin ölümüyle ilgili açıklama yaparak olaydan öğrenilecek dersler olduğunu vurguladı. IDF, 12 Aralık'taki açıklamasında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen 105 askerden 20'sinin 'dost ateşi ve diğer kazalar' nedeniyle öldüğünü duyurmuştu. Yetkililer yine 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada toplamda 135 kişinin 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırıldığını belirtmişti.

Kaynak: DHA
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Şucaiyye, Aralık, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Kuvvetleri, rehinelerin dost ateşiyle öldüğünü açıkladı - Son Dakika


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