İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmalar devam ederken İsrail yönetimi yaptığı son açıklamada sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.
İsrail'in bölgedeki sivillere 24 saat içerisinde şehri terk edip güneye gitme çağrısı yapmasının ardından, savaş uçakları akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.
Siviller için verilen 24 saatlik süre dolunca İsrail'den yeni bir atak geldi. Yetkililer, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. 6 saat boyunca sürecek "güvenli geçiş" izni saat 10.00'da başladı.
Karada konvoyları hedef alan İsrail savaş uçakları, Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu havadan vurmaya da devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerde bombalanma sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var.
Öte yandan; Gazze'ye su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail, bugünden itibaren Gazze'ye interneti de tamamen kesecek.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Son Dakika › Dünya › İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak - Son Dakika