 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak - Son Dakika

İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak

Son Güncelleme: 14.10.2023 10:20

Dün akşam saatlerinde bölgeyi terk etmeye çalışan sivillerin konvoylarını vuran ve onlarca kişinin ölümüne neden olan İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi. Yüzbinlerce kişinin yaşadığı bölgedeki vatandaşlara 6 saat süre veren İsrail yönetimi, saat 16:00'ya kadar izin verilen yollardan geçen sivillere zarar verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 8. gününde devam ediyor. Gazze'deki Filistinlilere evlerini terk etmeleri için 24 saat süre veren İsrail, dün gece kara baskınlarına başladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da çatışmalar devam ederken İsrail yönetimi yaptığı son açıklamada sivillerin geçişine saat 16:00'a kadar izin verileceğini, 6 saat boyunca izin verilen yollara saldırı olmayacağını duyurdu.

3 AYRI KAFİLEYE SALDIRDILAR

İsrail'in bölgedeki sivillere 24 saat içerisinde şehri terk edip güneye gitme çağrısı yapmasının ardından, savaş uçakları akşam saatlerinde yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

6 SAATLİK GÜVENLİ GEÇİŞ İZNİ

Siviller için verilen 24 saatlik süre dolunca İsrail'den yeni bir atak geldi. Yetkililer, Gazzelilerin bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini duyurdu. 6 saat boyunca sürecek "güvenli geçiş" izni saat 10.00'da başladı.

GECE BOYUNCA VURMAYA DEVAM ETTİ

Karada konvoyları hedef alan İsrail savaş uçakları, Gazze'nin tüm bölgelerini gece boyu havadan vurmaya da devam etti. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, Beyt Lahye ve orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı gibi yoğun nüfusa sahip bölgelerde bombalanma sonucu çok sayıda ölü ve yaralı var.

BUGÜN İNTERNET DE KESİLECEK

Öte yandan; Gazze'ye su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı alan İsrail, bugünden itibaren Gazze'ye interneti de tamamen kesecek.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
10:16 İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak
10:04 Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı
10:02 Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
10:01 Hamas'tan Putin'e mesaj! Tek cümlelik açıklama ABD ve İsrail'i çıldırtacak
09:48 Metin Akpınar'ın kızlarından sonra 2 torunu da ortaya çıktı
09:08 Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor
08:33 Yahudi asıllı meclis üyesi, belindeki silahla Filistin'e destek gösterisi yapanlara gözdağı verdi
08:32 Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist artık sarı torbada
08:20 Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı
08:10 Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 10:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement