7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail, bir yandan da Beşar Esad'ın devrildiği Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.
İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti.
Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı - Son Dakika
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