İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı

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İsrail, Beşar Esad'ın devrildiği Suriye'nin Dera kentindeki Yermuk havzasında yer alan 2 köyü daha işgal etti. Ayrıca İsrail askerleri, işgali protesto eden Suriyelilerin üzerine ateş açtı.

20.12.2024 18:47
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki katliamlarına devam eden İsrail, bir yandan da Beşar Esad'ın devrildiği Suriye topraklarındaki işgalini genişletiyor.

DERA'DA İKİ KÖYÜ DAHA İŞGAL ETTİLER

İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etti.

PROTESTOCULARA ATEŞ AÇTILAR

Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları attı. Gösteri sırasında İsrail güçleri, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açtı.

İsrail, Suriye\'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı

Golan Tepeleri, Orta Doğu, Politika, Suriye, İsrail, Dünya, Dera, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Ali :
    Les kargalari Firsatcilar sonunuz yavas yavas gelecek hic merak etmeyin kökünüz kuruyacak 78 13 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    vallaha adamalara bravoo. yapacagiz dedigini yapiyor. bos boa bagrinmiyor. en cok toprak kazanan ulke oldular. ama bizim kadar bagrinmadilar 35 32 Yanıtla
  • Burak Başkan:
    Suriye de başarıya imza attık diye övünenler yanı başına İsrail devleti gelince anlayacak. pardon bu kafalar anlamaz. 31 21 Yanıtla
  • Deniz Tek:
    HTŞ ARMUT MU TOPLUYOR 20 6 Yanıtla
  • sezai duran:
    Toprağına sahip çık Suriye. 19 4 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Sanki bu İsraili dokunulmazlığı var ılginç. 6 1 Yanıtla
  • Bir Yolcu:
    BİZİMKİLERİN ESAD VE RUSYA YA DESTEK VERİP AMERİKA VE İSRAİLİN SİNİRLRİMİZDA KOMŞU OLMALARİNİ İ ENGELLENMELİYDİ. RUSYA' BUYUK Bİ ŞANSTİ BİZİM İCİN AMERİKA VE İSRAİLE KARŞI GELEREK.. 3 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ak koyunlar nerede çakma dünya lideriniz daha hala ikna olmadinizmi bop eş başkaninin Îsraile hizmet ettiğine 0 0 Yanıtla
  • Savaş Yasinoğlu:
    İsrail hiç Tv’de bağırmadan sadece gelişmiş teknolojiyi kullanarak her istediğini yapıyor Arap ülkeleri izliyor kahrolsun İsrail 0 0 Yanıtla
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