Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden oldu.

10.07.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı. Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu. Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

İSRAİL CEPHESİ ÖLÜ SAYISINI 28 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, Hizbullah saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi. Haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11'i sivil 17'si asker olmak üzere 28 İsraillinin öldüğü belirtildi.

HİZBULLAH "KÖR ETME" STRATEJİSİNE GEÇTİ

İsrail hava saldırılarında üst düzey komutanların öldürülmesinin ardından, Hizbullah, İsrail'ingelişmiş gözetleme teknolojisinden kaçınmak için bazı düşük teknolojili stratejiler kullanıyor. Hizbullah lideriNasrallah'ın "İsrail'i kör etme" stratejisi olarak tanımladığı bu strateji kapsamında İsrail'in istihbarat toplama yeteneklerini incelemek ve saldırmak için kendi teknolojisi olan insansız hava araçlarını da kullanıyor.

24 YILDIR KULLANILAN SİSTEM

Kaynaklara göre Hizbullah ayrıca 2000'li yılların başından bu yana özel, sabit hatlı bir telekomünikasyon ağı da kullanıyor. Başka bir kaynağa göre, konuşmalar duyulması durumunda silahlar ve toplantı yerleri için kod sözcükler kullanılıyor. Kaynaklar bunların neredeyse her gün güncellendiğini ve kuryeler aracılığıyla birimlere iletildiğini söylüyor.

Kaynak: AA

Hasan Nasrallah, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz: Bu meydan okumadır hani Hizbullah niye düşünmediniz ucaklari 8 0 Yanıtla
  • Özgür Özer: İşe bak :))) 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Komedi 3 0 Yanıtla
  • Süleyman Işık: israil izin vermese böyle de konuşamazlar..hikaye 1 0 Yanıtla

17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:34:53. #1.12#
SON DAKİKA: Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement