İsrail vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, Krizi fırsata çevirmeyin - Son Dakika
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İsrail vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, Krizi fırsata çevirmeyin

İsrail vurdu, Bakan Fidan YPG\'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, Krizi fırsata çevirmeyin
17.07.2025 08:00  Güncelleme: 07:57
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları sonrası bölgede artan hareketliliğe dikkat çekerek, terör örgütü YPG'nin krizi fırsata çevirmeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını belirtti. Fidan, "Buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Aksi takdirde bu tür fırsatçılık büyük risk getirir" diyerek YPG'ye sert bir mesaj verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs görüşmeleri için bulunduğu New York'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

"HERKES İSRAİL'E DUR DEMELİ"

Fidan, İsrail'in istikrarı tehdit eden politikalarından vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "İsrail yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli, bu sadece bölge için değil İsrail için de çok tehlikeli bir durum. Başta ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri olmak üzere herkes İsrail'e dur demeli. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün" ifadelerini kullandı.

YPG'YE AÇIK UYARI: FIRSATÇILIK BÜYÜK RİSKİ GETİRİR

Bakan Fidan, açıklamasında terör örgütü YPG'nin bölgede artan hareketliliğine dair duyumlar aldıklarını da söyledi. Bu çerçevede YPG'ye yönelik dikkat çekici bir uyarıda bulunan Fidan "Özellikle YPG'nin bir takım hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız: Aman diyeyim! Buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye'de sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir" şeklinde konuştu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL'İN SON SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde, 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar başladı. Gerginlik kısa sürede şiddetlenirken, bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda onlarca asker hayatını kaybetti. Taraflar arasında ateşkes sağlansa da, kısa süre içinde bozuldu. Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu da devreye girdi. İsrail, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.

Son olarak İsrail hava kuvvetlerinin, Şam'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı hedef aldığı bildirildi. Ayrıca Dera bölgesine yönelik hava saldırıları da düzenlendi.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail'in saldırılarında ve iç çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Hakan Fidan, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, Krizi fırsata çevirmeyin - Son Dakika

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