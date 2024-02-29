İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu! En az 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu! En az 70 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen sivilleri vurdu. Saldırıda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı.

29.02.2024 13:01  Güncelleme: 13:05
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7 Ekim 2023 tarihinden beri düzenlediği saldırılarla Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, bu kez de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 70 Filistinli hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı.

SALDIRIYA SERT TEPKİ GÖSTERİLDİ

Gazze'de Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

"BU OLAYDAN İSRAİL VE ABD YÖNETİMİ SORUMLU"

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı." ifadesi kullanıldı. İsrail ordusunun yaptığı katliama ilişkin, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

"KATLİAM KASITLI VE PLANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsrail'in kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü."

TÜM DÜNYAYA "ACİLEN MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Açıklamada, "İsrail ordusunun, toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, uluslararası toplum ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşlar" sorumlu tutuldu. Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 146 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

TOPLAM YARALI SAYISI 70 BİNİ GEÇTİ

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini aktardı. Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 132 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ CENAZELERE ULAŞAMADI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu! En az 70 kişi hayatını kaybetti

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu! En az 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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