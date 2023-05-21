İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez - Son Dakika
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İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez

21.05.2023 14:14

Türkiye, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez

"SORUMLULUK İÇERİSİNDE DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bakanlık açıklamasında, "İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez
İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Amerika olmasa arkanızda sizden bir yol olmaz Cevap Yaz 25 4 Yayından Kaldır
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez - Son Dakika


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