İsrailli bakanın Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri'nden sert tepki: Kabul edilemez

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif'e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif'in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

"SORUMLULUK İÇERİSİNDE DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Bakanlık açıklamasında, "İsrail hükümetini, bir kez daha, Harem-i Şerif'in uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden her türlü provokatif eylemi derhal sonlandırmaya ve sorumluluk içerisinde davranmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.