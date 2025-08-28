İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau yurt dışına çıkmış - Son Dakika
Dünya

İstanbul'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau yurt dışına çıkmış

İstanbul\'da kaybolduğu öne sürülen Belaruslu Anatol Kotau yurt dışına çıkmış
28.08.2025 14:43
Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau, kişisel işler için geldiği Türkiye'den haber alınamadı. Varşova'dan İstanbul'a gelen Kotau'nun, İstanbul'dan Trabzon'a uçakla gittiği ve ardından Trabzon Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirlendi. Kotau'nun ailesi ve meslektaşları, bir süre sonra kendisinden haber alamayınca durumu Belarus yetkililerine bildirdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Kotau'nun bulunması için çalışmalar başlatıldı.

Kişisel işleri için Varşova'dan İstanbul'a geldikten sonra kendisinden haber alınamadığı öne sürülen Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Dairesi Başkanı Anatol Kotau'un aynı gün uçakla Trabzon'a gittikten sonra Deniz Hudut kapısından çıkış yaptığı belirtildi.

Belarus Spor Dayanışma Fonu Uluslararası Daire Başkanı ve Halkın Krizle Mücadele Yönetimi eski temsilcisi Anatol Kotau, 21 Ağustos'ta ailesi ve iş arkadaşlarına kişisel işleri için Türkiye'ye gideceğini söyleyerek Varşova'dan uçağa bindi. Gün içinde ailesi ve meslektaşlarıyla iletişim halinde olan Kotau, bir süre sonra yanıt vermeyi bıraktı. İstanbul'a gelişinin ardından Anatol Kotau'dan haber alamayan eşi, Belarus yetkililerine haber verdi. Türkiye ile yapılan görüşmelerin ardından Anatol Kotau'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler çalışmaların devamında 21 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na gelen Kotau'un aynı gün İstanbul-Trabzon uçağında uçuş kaydı bulunduğu ve Trabzon Deniz Hudut kapısından Türkiye'den çıkış yaptığı öğrenildi.

