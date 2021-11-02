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İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu - Son Dakika

İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu

02.11.2021 13:47
İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu

25 Ekim günü Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcu, koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan otopsi sonucunda yolcuda koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

Pegasus Havayolları'nın 25 Ekim günü İstanbul-Hamburg seferinde yolculuk yapan 51 yaşındaki yolcu, uçak iniş yaptıktan sonra kabin ekipleri tarafından koltuğunda ölü bulundu.

KORONA TESPİT EDİLDİ

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, yapılan otopsi sonucu yolcuda koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

UÇAĞA NASIL BİNDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre yapılan otopside yolunun koronavirüs testinin pozitif olduğu ifade edilerek, yolcunun koronavirüs testinin pozitif olmasına rağmen uçağa nasıl bindiğinin araştırıldığı belirtildi. Almanya ve Türkiye arasındaki COVID-19 düzenlemelerine uygun olan yolcunun çift doz aşı olduğunu kanıtladıktan sonra İstanbul'dan Hamburg'a uçmasına izin verildiği belirtildi.

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular aşılanmalı, test yaptırmalı veya hastalığı geçirmiş olmaları gerek. Bu nedenle aşı vurulduktan sonra virüs kapan birinin fark edilmemesi muhtemel. Öte yandan havayolu şirketi, "Yolcunun ailesine ve komşularına başsağlığı diliyoruz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu

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Son Dakika Dünya İstanbul'dan havalanan yolcu krizi! Koltuğunda ölü bulundu - Son Dakika Dünya


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