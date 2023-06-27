İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı

27.06.2023 12:47

İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı. Aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.

İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı

İSTANBUL TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızla kayan bir cisim takıldı. Sürücü kayan cismin ne olduğuna anlam veremezken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkiinde dün 23.55 sıralarında seyreden bir sürücünün araç kamerasına gökyüzünde hızlı kayan bir cisim takıldı. Saniyeler içerisinde gözden kaybolan cismin ne olduğuna sürücü de anlam veremedi. Cisim ortaya çıkıp kayarken, aynı anda sol tarafta bir başka tanımlanamayan cisim de dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Dünya İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul semalarında tanımlanamayan cisim kameraya yansıdı - Son Dakika
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