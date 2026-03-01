İşte İran\'ın ABD İHA\'sını vurduğu anlar

İran, ABD'ye ait MQ-9 Reaper İHA'nın vurulma görüntülerini yayınladı.

İRAN, ABD İHA'SINI VURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu tarafından paylaşılan görüntülerde, gelişmiş bir hava savunma füzesinin hedefi tam isabetle vurduğu ve İHA'nın alevler içinde düştüğü anlar yer aldı.

Tahran yönetimi, bu saldırının bölgedeki yabancı müdahalelere ve saldırılara karşı verilmiş sert bir yanıt olduğunu vurguladı.