 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında

İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi dünya basınında büyük ses getirdi. ABD merkezli AP, haberi ''Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı'' başlığıyla okuyucularıyla buluştururken, Reuters ise ''Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı'' başlığını kullandı.

23.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:58
Abone Ol

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis'in aldığı kritik karar dünya basınında geniş yer buldu.

Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

TBMM'nin aldığı İsveç kararı dünya basınında gündem oldu. Uluslararası haber ajanları ve gazeteler, İsveç'in NATO'ya katılımında önemli bir basamak olan gelişmeyi son dakika olarak okuyucularıyla buluşturdu.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ENGELİ KALDIRDI"

New York merkezli Associated Press (AP), TBMM'nin kararını "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" olarak haberleştirdi. AP, haberinde sadece İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurguladı.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"TÜRKİYE PARLAMENTOSUNDAN ONAY ÇIKTI"

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası haber ajansı Reuters ise söz konusu gelişmeyi "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı" diyerek haberleştirdi.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

CNN, GELİŞMEYİ "SON DAKİKA" OLARAK SERVİS ETTİ

CNN International son dakika olarak duyurduğu habere "Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliği teklifini onayladı" ifadeleriyle başlık atarken oylamada 346 milletvekilinden 287'sinin İsveç'in NATO'ya katılımından yana olduğunu, 55'inin ise ret yönünde oy kullandığını yazdı.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

İSVEÇ BASINI HABERİ İLK SIRADAN VERDİ

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Aftonbladet ise kritik gelişmeyi internet sitesinde ilk sıradan vererek, "TBMM İsveç'in NATO başvurusuna evet dedi" başlığıyla haberleştirdi.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"TÜRKİYE AYLAR SONRA ONAY VERDİ"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine olumlu oy verdi" ifadelerini kullanarak okuyucularıyla buluştu.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"YALNIZCA MACARİSTAN'DAN ONAY ALINMASI KALDI"

Fransız Le Monde gazetesi, TBMM'nin kararını duyurduğu haberinde, "İsveç'in NATO'ya adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 'evet' ve 55 'hayır' oyuyla kabul edildi. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"TÜRKİYE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINI İSTİYOR"

Alman Der Spiegel dergisi önemli gelişmeyi "Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyor" başlığıyla servis etti. Haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayı ABD'den modern savaş uçaklarının teslim edilmesine bağladı." ifadelerine yer verildi.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E YEŞİL IŞIK"

Yunan Kathimerini gazetesi ise "İsveç'in NATO'ya katılmasına evet" başlığıyla servis ettiği haberinde TBMM'nin İsveç'e yeşil ışık yaktığını yazdı.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

"TÜRKİYE, MACARİSTAN'I DIŞARIDA BIRAKTI"

Çin'in önde gelen internet haber sitelerinden South China Morning Post ise TBMM'nin kararını, "Türkiye nihayet İsveç'in NATO teklifini onayladı ve Macaristan'ı dışarıda bıraktı" başlığıyla haberleştirdi.

İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren TBMM'nin kararı dünya basınında

TBMM\'nin İsveç kararı dünya basınında
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (13)
  • MUSTAFA AKTAŞ: Eee noldu galaksi lideri ve baş ekonomist ve taifesi Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretleri yuttunuzmu. Afiyet olsun Yanıtla 25 296
  • Cihana Alp: Ee hani Stockholm kandildi,türkmen beyimiz öyle diyordu ya Şaşırmadım,bu ekonomi ile hayır diyemezlerdi Yanıtla 25 214
  • Ahmet Karaburun: Eee kim bilir kaç milyar dolara sattılar Yanıtla 32 191
  • Ali Arslan: Dik dur eğilme bu millet seninle 22 yıldır tek bir konuda dik durduğunu gören bilen varmı :)) Yanıtla 8 161
  • Erol MARASLI: Kim tutar seni yürübe reis.yine şaşırtmadın 180 derece dönüş ile beklentileri karşıladın Yanıtla 11 134
  • mustafa ekici: Çok ilginç. Yanıtla 11 132
  • best musıc: Gemilerime iş vermiyorlar yoksa napalim ticaret din daha sonra Yanıtla 20 123
  • Serkan Basar: şahsen ben olsam tükürdüğümü yalamazdım Yanıtla 14 98
  • Serkan Basar: filistinli kardeşlerimiz için kendi paralayan ve meydanlarda hilafet hilafet diye bir yerlerini yırtan kişilerde bu habere bir yorum yaparlar heralde :) Yanıtla 11 76
  • Okan: Yerdeki tükürüğü kim yaliycak Yanıtla 7 76
Tüm yorumlar için tıklayınız

Associated Press, İsveç, Nato, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında - Son Dakika


09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:15
İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı

Son Dakika
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:15 İsveç'e NATO onayının verilmesinin ardından ABD'den F-16 açıklaması: Bu satış hepimizin çıkarını destekleyecek
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
06:33 Astrofizikçi Umut Yıldız, Türkiye'ye dönerek uzay çalışmalarına devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'nin İsveç kararı dünya basınında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement