TBMM\'nin İsveç kararı dünya basınında

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Meclis'in aldığı kritik karar dünya basınında geniş yer buldu.
Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.
TBMM'nin aldığı İsveç kararı dünya basınında gündem oldu. Uluslararası haber ajanları ve gazeteler, İsveç'in NATO'ya katılımında önemli bir basamak olan gelişmeyi son dakika olarak okuyucularıyla buluşturdu.
New York merkezli Associated Press (AP), TBMM'nin kararını "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onaylayarak önemli bir engeli kaldırdı" olarak haberleştirdi. AP, haberinde sadece İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan tek ülkenin Macaristan olduğunu vurguladı.
Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası haber ajansı Reuters ise söz konusu gelişmeyi "Türkiye parlamentosu İsveç'in NATO'ya üyelik teklifini onayladı" diyerek haberleştirdi.
CNN International son dakika olarak duyurduğu habere "Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliği teklifini onayladı" ifadeleriyle başlık atarken oylamada 346 milletvekilinden 287'sinin İsveç'in NATO'ya katılımından yana olduğunu, 55'inin ise ret yönünde oy kullandığını yazdı.
İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Aftonbladet ise kritik gelişmeyi internet sitesinde ilk sıradan vererek, "TBMM İsveç'in NATO başvurusuna evet dedi" başlığıyla haberleştirdi.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, "Türkiye, aylar süren gecikmenin ardından İsveç'in NATO üyeliğine olumlu oy verdi" ifadelerini kullanarak okuyucularıyla buluştu.
Fransız Le Monde gazetesi, TBMM'nin kararını duyurduğu haberinde, "İsveç'in NATO'ya adaylığı, Türk milletvekilleri tarafından 287 'evet' ve 55 'hayır' oyuyla kabul edildi. Artık yalnızca Viktor Orban'ın Macaristan'ından yeşil ışık alınması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Alman Der Spiegel dergisi önemli gelişmeyi "Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını istiyor" başlığıyla servis etti. Haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, onayı ABD'den modern savaş uçaklarının teslim edilmesine bağladı." ifadelerine yer verildi.
Yunan Kathimerini gazetesi ise "İsveç'in NATO'ya katılmasına evet" başlığıyla servis ettiği haberinde TBMM'nin İsveç'e yeşil ışık yaktığını yazdı.
Çin'in önde gelen internet haber sitelerinden South China Morning Post ise TBMM'nin kararını, "Türkiye nihayet İsveç'in NATO teklifini onayladı ve Macaristan'ı dışarıda bıraktı" başlığıyla haberleştirdi.
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