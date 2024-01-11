İsveç\'te Savaş Endişesi: Gençler Yardım Hatlarına Başvurdu

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, savunma konferansında 'İsveç'te savaş olabileceğini' söylemiş, Ordu Başkomutanı Orgeneral Micael Byden tarafından da desteklenmişti. Çocuk Hakları Örgütü BRIS, Bohlin ve Byden'ın açıklamalarından sonra gençlerin yardım hatlarına savaş ile ilgili endişelerini danışmak üzere başvurduklarını ifade etti

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, 7 Ocak'ta düzenlenen savunma konferansında Rusya- Ukrayna savaşının geldiği noktaya değinerek, İsveç'te de bir savaş çıkabileceğini ve bu duruma hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmişti. Bohlin'in açıklaması sonrasında, Ordu Başkomutanı Orgeneral Micael Byden tüm İsveçlilerin savaşa hazır olması gerektiği konusunda Bakan Bohlin'e desteğini açıkladı. Micael Byden,"Kendinize en temel soruları sormanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bugün Ukrayna'da olanlar yarın burada da olursa, hazırlıklı mıyım? Toplumun her düzeyinde, mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız " dedi.

GENÇLER SAVAŞ AÇIKLAMALARI SONRASI ENDİŞEYLE YARDIM HATTINA BAŞVURDU

İsveç merkezli Çocuk Hakları Örgütü BRIS, Bohlin ve Byden'ın açıklamalarından gençlerin yardım hatlarına savaş ile ilgili endişelerini danışmak üzere başvurduklarını ifade etti. BRIS, "Son günlerde BRIS, savaşla ilgili endişelere ilişkin telefonların sayısında bir artış olduğunu fark etmiştir. Çocuklar İsveç'te savaş olasılığı ve bunun olası sonuçları hakkında sorular sormakta ve birçoğu genel kaygı ve stres yaşamaktadır.

Bu artış, şu anda TV, radyo, gazete ve sosyal medya gibi medyada İsveç'in olası savaşlara karşı savunmasını güçlendirmek için alması gereken önlemler hakkında çok fazla tartışma olmasıyla açıklanabilir" dedi.