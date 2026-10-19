İtalya\'da 200\'den fazla kişi gözaltına alındı, hükümet olağanüstü toplanacak

İtalya'da başta Milano olmak üzere bazı kentlerde hafta sonunda düzenlenen gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve gözaltıların ardından hükümet olağanüstü "kamu düzeni" toplantısı düzenliyor.Cumartesi günü Milano'da yaklaşık beş bin kişinin katıldığı gösteride kentin sembolü Duomo (katedral) önündeki meydan ve çevresinde şiddet olayları yaşandı.Hayat pahalılığına karşı, "İtalya Meydanda" sloganıyla düzenlenen gösteride, çoğu maskeli birkaç yüz kişi ana gruptan ayrılarak polise kaldırım taşları ve çöp bidonları fırlattı, mağazaları yağmaladı. Polis de göz yaşartıdı gaz ve tazyikli su kullandı.Pazar günü de kent benzer görüntülere sahne oldu.Şiddet olayları sırasında kent merkezinde bulunan Milanolular ve turistler, bir süre sığındıkları binalarda ve metro isyasyonunda mahsur kaldı. Milano Katedrali'nde yapılan ayin sonrası cemaat bir yeraltı geçidinden tahliye edildi.Bolgona, Torino, Verona gibi başka kentlerde de daha küçük çaplı da olsa gösteriler yer yer şiddet eylemlerine dönüştü.Cumartesi günü başkent Roma'da da hükümeti protesto amacıyla bir gösteri düzenledi. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu CGIL tarafından organize edilen bu gösteriye muhalefet partilerinin liderleri de katıldı.Çalışma koşullarının düzeltilmesi, iş güvenliği, sağlık-eğitim hizmetlerine kamu yatırımının artırılması, anayasal hak ve özgürlüklerin korunması gibi taleplerle düzenlenen bu gösteride ciddi bir karışıklık yaşanmadı.CGIL, 20 Kasım'da genel grev ilan etti.Yüzde 80'i reşit değilMilano'daki gösterilerde şiddet olaylarına katıldıkları gerekçesiyle 200'den fazla kişi gözaltına alındı. İtalya basını bunların büyük kısmının reşit olmadığını belirtiyor.Hafta sonunda yaşanan gösteriler bugünkü ulusal gazetelerin manşetlerinde yer aldı. "Çocukların savaşı" manşetiyle çıkan La Repubblica gazetesi 200 gözaltıdan yüzde 80'inin 18 yaş altında olduğunu yazdı.Corriere della Sera'daki bir başyazıda, "Avrupa'nın son derece şiddetli protestolarla sarsılmasının nedenini anlamak ve ortak noktalarını kavramak için, sokaklara dökülenleri anlamaya çalışmalıyız" ifadeleri yer aldı.

Protestocuların çoğunlukla sosyal medya aracılığıyla harekete geçtiğini ve "kendiliğinden örgütlendiğini" belirtti.Gazete bu grupların özelliklerini ve motivasyonları özetle şöyle analiz etti: "Göstericilerin büyük kısmı sosyal ve ekonomik dengesizlikleri protesto ediyor. Aralarında reşit olmayanların da bulunduğu gençlerden oluşan bir kesim, nesiller arası huzursuzluğu dile getiriyor ve geleceklerinin çalındığını hissediyor. İkinci nesil yabancılardan oluşan bir kesim toplumdan dışlanmış hissediyor. Son olarak da yağmacılar "black bloc" (siyah giyinenler) var."'Demir yumruk' çağrısıHükümete yakın, sağ çizgideki basında ise özellikle "göç" unsuru vurgulandı. Il Giornale gazetesi gösterilerdeki şiddet olaylarından "serseri gençler ve göçmenleri" sorumlu tuttu. La Verita'nın başlığında "Hükümet demir yumruk kullansın" ifadesi yer aldı.Gösterilerde yaşanan şiddet olayları, sağ kanattaki koalisyon hükümeti ile merkez-soldaki Milano Belediye Başkanı arasında atışmaya da yol açtı.Belediye Başkanı Giuseppe Sala, İçişleri Bakanlığı'nın gösterileri hafife alarak yeterince polis görevlendirmediğini savundu ve "On yıldan fazla süredir belediye başkanlığı yapıyorum ve bu şekilde meydanı kontrol edememe hissini daha önce hiç yaşamamıştım" dedi.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise Milano Belediye Başkanı'nı, "solun alışılmış refleksine başvurarak, şiddet uygulayanları bir ayrım gözetmeden kınamak yerinde devletin ve temsilcilerinin sözde sorumluluklarına bakmayı tercih ettiği" gerekçesiyle eleştirdi.

Milano'nun içinde yer aldığı Lombardiya Bölgesi'nin Başkanı Attilio Fontana da "Yağmacılar, hırsızlar, şiddet yanlısı insanlar. Camlar kırılmış, dükkanlar yağmalanmış, tarihi anıtlar tahrip edilmiş. Milano'nun merkezinden gelen görüntüler öğrenci gösterileri değil, yağmalama görüntüleridir" diye tepki gösterdi.İktidar ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinden olan Fontana, kolluk kuvvetlerine "sokaklarımıza düzeni ve güvenliği geri getirmek ve azami kararlılıkla müdahale etmeleri için tüm araçların garanti edilmesi gerektiğini" söyledi, "Yasalar dahilinde demir yumrukla karşılık vermeliyiz" diye ekledi.Başbakan Giorgia Meloni, "meşru gösterileri şiddet ve kaos ekmek için kullananlara karşı daha fazla önlem alınması amacıyla" 19 Ekim'de Başbakanlık'ta olağanüstü bir "kamu düzeni" toplantısı yapılacağını açıkladı.Başbakan Yardımcısı ve Lig lideri Matteo Salvini de "Son günlerde yaşanan utanç verici şehir savaşı sahnelerinin ardından, yüksek riskli gösterilerin organizatörlerine olası zararları karşılamak üzere mali bir garanti tedbiri getirilmesi yönündeki teklifimizi bu hafta parlamentoya tekrar sunacağız" dedi.