İtalya\'da Aşırı Sıcaklar Can Aldı

İTALYA'da aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

İtalya'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Sardinya Adası'nın Budoni beldesindeki plajda 75 yaşındaki kişi ile San Teodoro beldesindeki bir plajda 60 yaşındaki bir kişi, aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Sardinya Adası'nda yaşamını yitirenlerle ülkede hafta başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.