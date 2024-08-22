İtalya\'da batan teknenin enkazından 5. ceset çıkarıldı

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İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, Sicilya adası açıklarında batan yelkenli teknenin enkazından 5'inci cesedin de çıkarıldığını duyurdu. Cesedin, teknoloji girişimcisi Mike Lynch'e ait olduğu belirtildi.

Vigili del Fuoco'dan yapılan açıklamada, "Vigili del Fuoco, 5'inci kurbanın cesedine ulaşmış ve karaya çıkarmıştır. Sabahın erken saatlerinde başlayan dalışlar, kayıp son kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları için devam etmektedir" denildi. İtalyan medyası, karaya çıkarılan cesedin 'Britanyalı Bill Gates' olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'e ait olduğunu duyurdu.

Lynch'in kızı 18 yaşındaki Hannah ise hala kayıp.