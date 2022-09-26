İtalya'da tehlikeli dönem! İslam karşıtı Meloni'nin Twitter hesabındaki Arapça "nun" harfi ne anlama geliyor?

İtalyanlar dünkü seçimde, 19. yasama döneminde parlamentonun üst kanadı Senato (200 sandalye) ve alt kanat Temsilciler Meclisinde (400 sandalye) kendilerini temsil edecek parlamenterler için oy kullandı. 50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 oldu. Bu, "İtalya'daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı" olarak kayıtlara geçti. İçişleri Bakanlığının paylaştığı sonuçlara göre, Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2'ik oyla seçimlerden birinci parti çıktı. Ülkede en çok oyu alan ikinci parti yüzde 19,2 ile Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti oldu. Seçimde en yüksek üçüncü oyu da eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15,3 ile aldı. M5S için seçim öncesi yapılan anketlerde daha düşük oy alacağı tahminleri yapılıyordu.

BERLUSCONI'NİN PARTİSİ 5. SIRADA

Seçimden önceki anketlerin aksine sağ ittifaktan Lig Partisinin oy oranı yüzde 8,9 oldu. Matteo Salvini liderliğindeki Lig, beklentilerin altında kaldı. Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin lideri olduğu sağ ittifaktan Forza Italia (FI) da yüzde 8'lik oyla beşinci sırada yer aldı. "Üçüncü Kutup" olarak merkezde konumlayan Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) ile seçime birlikte girdiği ortağı Italia Viva (Iv) yüzde 7,7 oy aldı. "Üçüncü kutup" kısa zamanda yürüttükleri seçim kampanyası neticesinde beklentilerin üstünde oy almalarıyla dikkati çekti.

İttifak bazında ise FdI, Lig, FI ve bazı küçük partilerin oluşturduğu sağ ittifakın oy oranı yüzde 44,3 oldu.PD'nin çatı partisi olduğu merkez sol ittifak, yüzde 26,1 oyla sağ ittifakın gerisinde kaldı. Bu sonuçlar doğrultusunda sağ ittifak, hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde hükümet kuracak salt çoğunluğa ulaşacak sandalye elde etti. Sağ ittifakın bir bütün halinde Senatoda 114 ile 126 arasında, Temsilciler Meclisinde de 232 ile 252 arasında sandalye sayısına ulaşacağı basında belirtiliyor.

İLK KADIN BAŞBAKAN OLACAK

Seçimlerden sağ ittifakın zaferle çıkması ve ittifakın daha önce kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaşması sebebiyle gözler Meloni'ye çevrildi. Meloni'nin sağ ittifakın başbakan adayı olarak kendisini açıklaması bekleniyor. FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması sonrasında başbakan olmasıyla "İtalya tarihinde ilk kez bir kadın" bu göreve gelmiş olacak. Ayrıca Meloni'nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini'nin ardından "ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı" başbakanlık görevini üstlenecek. Giorgia Meloni, başbakan olursa ayrıca "ülkede 2008'den bu yana seçimle bu göreve gelen ilk lider" olacak. İtalya'da son 10 yıldır göreve gelen 6 başbakan da seçimlerde başbakanlık için yarışıp seçilmiş değil aksine cumhurbaşkanları tarafından atanan isimler olmuştu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ ARAPÇA HARF DETAYI

Öte yandan İslam karşıtı düşünceleri ile tanınan ve Türkiye'nin politikalarına karşı olduğu bilinen Meloni'nin Twitterhesabında isminin yanında bulunan Arapça "Nun" harfi dikkat çekti.

Serbestiyet'tan Yunus Emre Erdölen'in haberine göre Meloni, DEAŞ hakimiyetindeki yerlerde Hıristiyanların evlerinin, dükkanlarının kapısına çizilen bu harfi, radikal İslam'a tepki ve Ortadoğu'daki Hıristiyanlara destek için yazdı. Fakat bu tutumu, İslam karşıtı düşüncelerinden ileri geliyor. Yeni lider ülkedeki cami açılışlarını protesto ediyor, Müslümanların sayısının artmasından endişe ediyor, İslam dininin şiddete sebep olduğunu dile getiriyor, tabiri caizse bütün Müslümanları o çerçevede değerlendiriyor.