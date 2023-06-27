İtalya'da Futbolcuların 88 Numaralı Forma Giymesi Yasaklandı - Son Dakika
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İtalya'da Futbolcuların 88 Numaralı Forma Giymesi Yasaklandı

İtalya'da Futbolcuların 88 Numaralı Forma Giymesi Yasaklandı

27.06.2023 18:09

İtalya İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında imzalanan niyet beyanı çerçevesinde, futbolda antisemitizmle mücadele kapsamında futbolcuların forma numaralarında 88 sayısı kullanması yasaklandı. Bu sayı Neonazi ırkçı gruplar tarafından Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan sembolik bir sayı olarak kabul ediliyor. Serie A'da oynayan iki oyuncu da bu karardan etkilenecek.

İtalya'da Nazi lideri Adolf Hitler'i çağrıştırdığı gerekçesiyle futbolcuların forma numarası olarak "88"i almasına yasak getirildi.

88 NUMARALI FORMA YASAKLANDI

İtalya İçişleri Bakanlığı ile İtalya Futbol Federasyonu arasında futbolda antisemitizmle mücadeleye yönelik bir niyet beyanı imzalandı. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin duyurduğu niyet beyanı çerçevesindeki karara göre, ülkede özellikle Neonazi ırkçı grupların Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen İtalyan alfabesinin 8'inci harfi olan "H"ye karşılık "88" sayısını sembol olarak kullanması sebebiyle futbolda, futbolcuların forma numaralarına bu sayıyı alması yasaklandı.

2 OYUNCU ETKİLENECEK

Bu karardan Serie A'da oynayan iki oyuncu etkilenecek. Atalanta'da forma giyen Mario Pasalic, Lazio'da top koşturan Toma Basic yeni sezondan itibaren forma numarası olarak "88"i alamayacak.

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Adolf Hitler, İtalya, Spor, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da Futbolcuların 88 Numaralı Forma Giymesi Yasaklandı - Son Dakika
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