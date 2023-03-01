İtalya'da göçmenlerin tabutlarıyla dolan spor salonu, cenaze salonuna dönüştü - Son Dakika
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İtalya'da göçmenlerin tabutlarıyla dolan spor salonu, cenaze salonuna dönüştü

01.03.2023 17:21
İtalya'da göçmenlerin tabutlarıyla dolan spor salonu, cenaze salonuna dönüştü

İtalya'nın Crotone kenti açıklarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden 66 göçmenin tabutu, kentteki bir spor salonuna getirildi.

İtalya'nın Crotone kenti açıklarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden 66 göçmenin tabutu, kentteki bir spor salonuna getirildi.

Akdeniz'de göçmenleri kurtarma konusunda faaliyet gösteren bir Alman sivil toplum kuruluşu olan Sea-Watch International, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Crotone'de cansız bedenlerine ulaşılan 66 kişi için bir spor salonu cenaze salonuna dönüştürüldü. 2013'te Lampedusa açıklarında göçmen teknesinin batmasının ardından, Avrupa Birliği politikacıları, 'Bu bir daha asla yaşanmamalı' demişti. Avrupa, bu ölümlerin sorumlusu sizsiniz" denildi.


Kaynak: DHA
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