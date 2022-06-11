İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları sürüyor: Enkaz izine rastlandı

İtalya'da 4'ü Türkiye vatandaşı 7 kişiyi taşıyan ve Perşembe günü kaybolan helikopteri arama çalışmalarında bu sabah dağlık alanda krater ve enkaza benzer izlere rastlandı.

Ansa haber ajansı ve Rai kanalı, Apenin sıradağlarında yer alan Cusna Dağı'nda helikopter enkazıyla uyumlu kalıntılar ve kraterin tespit edildiğini duyurdu. Ansa'nın haberine göre bölgede yanmış ağaçlar ve metal kalıntıları bulundu. Perşembe gününden bu yana süren arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Perşembe sabahı yerel saatle 09.30'da Lucca kentinden kalkan AgustaWestland AW119 Koala tipi helikopter, Treviso kentine doğru yol alırken kaybolmuştu.

Helikopterde İtalyan vatandaşı pilot ile 4'ü Türkiye, 2'si Lübnan vatandaşı 7 kişi bulunuyordu.

Arama çalışmalarına İtalya Hava Kuvvetleri, Alpler Kurtarma Ekipleri, itfaiye, mali polis ve sivil savunma ekipleri katılıyor; helikopter ve insansız hava araçlarının yanı sıra kara ekipleri de görev yapıyor.

4 Türk Eczacıbaşı çalışanı

Türkiye'nin İtalya'daki diplomatik temsilcilikleri de arama çalışmalarını takip ediyor. Helikopterdeki 4 Türk vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı çalışanları oldukları açıklanmıştı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da bölgeye gitti.

Eczacıbaşı Topluluğu adına dün yapılan açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için" denildi.

Eczacıbaşı çalışanlarının "Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere" helikoptere bindikleri belirtildi.

Yağmur ve fırtına vardı

İtalyan basınına göre helikopterin kaybolduğu saatlerde bölgede yağmur ve fırtına etkiliydi.

Yerel gazete Gazzetta di Modena, Lübnanlı yolculardan birinin oğluna uçuş sırasında bir video yolladığını ve bu videoda da fırtınanın görüldüğünü belirtti. Haberlere göre yetkililer bu videoyu incelemeye aldı.

Lübnanlı 2 yolcunun da aynı fuar için İtalya'da bulunan yöneticiler oldukları belirtildi.

Helikopterin pilotu ise 33 yaşındaki İtalyan vatandaşı Corrado Levorin olarak açıklandı. Helikopterin sahibi Avio Helicopters şirketi, Levorin'i "uzman" bir pilot olarak tanımladı ve aynı rotada daha önce de uçtuğunu belirtti.