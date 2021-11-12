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İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin' - Son Dakika
BBC

İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin'

12.11.2021 16:06
İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin'

İtalya'nın Venedik kentinde bir lise öğretmeni, kız öğrencilerin beden eğitimi dersine spor sütyeniyle katılmasını "erkeklerin dikkatini dağıttığı" gerekçesiyle yasakladı.

İtalya'nın Venedik kentinde bir lise öğretmeni, kız öğrencilerin beden eğitimi dersine spor sütyeniyle katılmasını "erkeklerin dikkatini dağıttığı" gerekçesiyle yasakladı. Öğretmene tepki gösteren öğrenciler dün protesto amacıyla toplu olarak okula spor sütyeniyle gitti.

Marco Polo Lisesi'nde beden eğitimi dersine spor sütyeniyle katılan bir grup öğrenci, "edebe aykırı" giyindikleri ve erkek öğrencilerin dikkatini dağıttıkları gerekçesiyle öğretmenin uyarısıyla karşılaştı.

Beden eğitimi öğretmeni Chiara Ponticelli, derse bu şekilde katılan öğrencilere üstlerine bir tişört ya da kazak giymeleri talimatı verdi.

Ponticelli'ye tepki gösteren bir grup lise öğrencisi okulun önünde "Bizim kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin", "Benim bedenim, benim tercihlerim" yazılı pankartlar açarak protesto eylemi düzenledi.

Gösteriyi organize eden öğrenci grubu, "Okul bizi erkeklerin dikkatini dağıtmayacak şekilde örtünme konusunda eğitmek yerine herkesi, kıyafetinden bağımsız olarak her bir bireye saygılı olma konusunda eğitmeli" şeklinde bir açıklama yaptı.

Öğrenciler, yalnızca kızların giyim kuşamına müdahale edilmesinin ayrımcılık teşkil ettiğini de vurguladı.

Okul yönetimi hak verdi, beden öğretmeni geri adım atmadı

Yaklaşık 50 kişinin katıldığı gösteri üzerine okul yönetimi öğrencilere hak veren bir açıklama yaptı.

Marco Polo Lisesi Müdürü Maria Rosaria Cesari, "Kız öğrenciler beden eğitimi dersine tişörtsüz, yalnızca sütyenle de katılabilir. Öğretmenlerin görevi çocukları sorumlu davranmaları yönünde eğitmeleridir. Bu okulda hiç kimse bir öğrenciye, arkadaşlarının dikkatini dağıtabileceği gerekçesiyle kıyafetini değiştirmesini söyleyemez" dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Chiara Ponticelli ise tutumunda ısrar ederek okul ortamında belli şekilde giyinilmesi gerektiğini savundu.

Ponticelli, "Benim görevim çocukları eğitmek ve buna, her mekanın belli bir kılık kıyafet gerektirdiğini öğretmek de dahil" dedi.

İtalya'da devlet okullarında okuyan öğrenciler okula üniformayla değil serbest kıyafetle gidiyor.

Corriere della Sera: Okullarda cinsellik eğitimine ağırlık verilmeli

Venedik'te lise öğrencilerine yönelik kıyafet müdahalesi girişimi ve öğrencilerin protestosu bugünkü gazetelerde geniş yer buldu.

Ülkenin en büyük gazetelerinden Corriere della Sera, başyazısını bu habere ayırdı ve bu tür sorunların temelden çözümü için okullarda cinsellik eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Corriere della Sera'nın başyazarı Massimo Gramellini şöyle yazdı:

"Venedikli öğretmenin, sütyenli kız öğrencilere yönelmek yerine olası tacizci erkeklere şunu söylediği gün harika bir gün olur: Sevgili erkek çocuklar, daha karmaşık bir yaşam formuna evrilmeye ne dersiniz?"

İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin'
İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin'
İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin'

Protesto, Venedik, İtalya, Lise, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İtalya'da öğrenciler spor sütyenini yasaklayan öğretmeni protesto etti: 'Kıyafetimizi değil zihniyeti değiştirin' - Son Dakika
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