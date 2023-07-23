İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü - Son Dakika
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İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü

23.07.2023 13:59

İtalya'da Milano kentinin yakınlarındaki Seregno'da şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağışın ardından kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görüldü. Şiddetli dolu yağışına teslim olan Seregno'da bazı evlerin camları kırıldı, ağaçlar kökünden söküldü. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, bazı vatandaşlar da yaralandı. Seregno sokakları yağışın ardından göle dönerken bölgeden servis edilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İtalya'da Milano kentinin yakınlarındaki Seregno'da şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağışın ardından kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Şiddetli dolu yağışına teslim olan Seregno'da bazı evlerin camları kırıldı, ağaçlar kökünden söküldü. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, bazı vatandaşlar da yaralandı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Seregno sokakları yağışın ardından göle dönerken bölgeden servis edilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görülüyor.

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Fırtına, Milano, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü - Son Dakika
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