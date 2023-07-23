İtalya'da şiddetli dolu yağışı! Göle dönen sokaklarda buz kütleleri yüzdü

İtalya'da Milano kentinin yakınlarındaki Seregno'da şiddetli dolu yağışı meydana geldi. Yağışın ardından kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Şiddetli dolu yağışına teslim olan Seregno'da bazı evlerin camları kırıldı, ağaçlar kökünden söküldü. Öte yandan kuvvetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, bazı vatandaşlar da yaralandı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Seregno sokakları yağışın ardından göle dönerken bölgeden servis edilen görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Kaydedilen görüntülerde sokakların buz kütleleriyle kaplandığı görülüyor.