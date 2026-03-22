İtalya\'da Yargı Reformu Referandumu Başladı

İTALYA'da, yargı reformuna yönelik referandum için oy kullanma işlemi başladı.

İtalya İçişleri Bakanlığı, 51 milyon 424 bin 729 kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu referandum için sandıkların kurulduğunu duyurdu. Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, bugün ve yarın olmak üzere iki gün devam edecek. İtalya'da hükümetin hazırladığı, yargıçlıktan savcılığa ve savcılıktan yargıçlığa geçişi engelleyen, hakimlerin atama ve disiplin süreçlerini denetleyen konseyin bölünmesi gibi anayasada bazı yeni düzenlemeler öngören yargı reformunun sonucu, yarın belli olacak. İtalya Anayasası'na göre, 'onaylayıcı' nitelikte olduğu için referandumun geçerliliği bakımından katılım oranı yüzde 50+1'in altında kalsa da oylamada çıkan sonuç geçerli sayılacak.