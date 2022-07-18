İtalya'da yüzlerce belediye başkanından Başbakan Draghi'ye çağrı: İstifa etme

İtalya'da yüzlerce belediye başkanı, geçen hafta istifa kararı alan Başbakan Mario Draghi'ye kararından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Aralarında Roma, Milano, Floransa gibi başlıca büyük kentlerin de yer aldığı 1000'e yakın belediye, ortak bir çağrıyla Draghi'den göreve devam etmesini istedi. Belediye başkanları ortak çağrıda, "sorumsuzca" yaratılan hükümet krizini kaygıyla takip ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Pandemi sonrasında ve sürmekte olan savaş nedeniyle ekonomik canlanma için, zaruri kamu işleri için, toplumsal acil durumun idaresi için görülmemiş bir mücadele içinde olan kentlerimiz, yeni bir krizle baş edemez. Bugün kriz, eylemsizlik ve bölünme demektir, oysa şu anda eyleme, güvenilirliğe, ciddiyete ihtiyaç var."

Belediye başkanları, kendilerinin her gün vatandaşların sorunlarını yakından gördüklerini vurgulayarak "Mario Draghi'den yola devam etmesini ve hükümetin görevde kalmasını zorunlu kılan nedenleri parlamentoya açıklamasını istiyoruz" dedi.

Koalisyon ortaklarından Yaşayan İtalya Partisi de "Draghi, Chigi Sarayı'nda (başbakanlık) kalsın" çağrısıyla bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya bugüne kadar 90 binden fazla kişi imza verdi.

Draghi'yi istifa kararından vazgeçmeye ikna etme girişimleri kapsamında gösteriler yapılması da planlanıyor. Başkent Roma'da bugün, "Draghi'yle yola devam" çağrısıyla bir gösteri düzenlenecek. Gösteride, Draghi'nin Avrupa Merkez Bankası Başkanı'yken Euro'yu kurtarma çabalarına atıfla sarf ettiği "Ne pahasına olursa olsun" sözü slogan olarak belirlendi.

Sonbaharda erken seçim ihtimali

Geçen Perşembe günü Senato'da yapılan güven oylaması sonrası Başbakan Draghi istifa kararı almıştı. Hükümet Senato'dan güven oyu alsa da Draghi, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin oylamaya katılmaması nedeniyle istifasını sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise istifayı kabul etmeyerek Draghi'yi parlamentoda durum değerlendirmesi yapmaya davet etmişti. Draghi'nin Çarşamba günü Parlamento'ya seslenmesi bekleniyor.

Koalisyon ortaklarının bir kısmı, Çarşamba gününe kadar Draghi'nin görevde kalmaya ikna edilmesi için çalışıyor. Çarşamba günü Parlamento'da yeniden güven oylaması yapılması da gündemde. Bu oylama öncesi açık ara çoğunluğun garanti edilmesi için görüşmeler sürüyor.

Öte yandan koalisyon hükümetindeki siyasi partilerin son günlerde yaptıkları müzakerelerden henüz belirsizliği ortadan kaldıracak bir sonuç çıkmadı.

Koalisyonun sağ kanadındaki Lig ve Haydi İtalya partilerinin liderleri Matteo Salvini ve Silvio Berlusconi hafta sonunda acil bir zirve yaparak ortak tutum belirledi. Salvini ve Berlusconi, mevcut hükümetin 5 Yıldız Hareketi ile yola devam edemeyeceğini belirtti ve erken seçim sinyali verdi.

Hükümete güven oyu vermese de koalisyondan çıkma kararı almayan 5 Yıldız Hareketi de hafta sonunda parti içi toplantı düzenledi. Toplantıdan basına yansıyan haberlere göre hareket içinde Draghi hükümeti yanlıları ile karşıtları arasında yeni bölünmelerin yaşanması muhtemel.

5 Yıldız Hareketi lideri Giuseppe Conte ise Başbakan Draghi'ye 9 maddelik bir liste sunarak bu şartlar yerine gelmezse hükümette kalamayacaklarını belirtti. Başbakanlık kaynakları ise Draghi'nin bu tür "ültimatomlara" boyun eğmeyeceğini basınla paylaştı.

Geçen Perşembe günü Draghi'nin istifa kararını açıklamasından sonra oluşan belirsizlik gelecek Çarşamba'ya kadar devam edecek gibi görünüyor. Basındaki analizlere göre mevcut tabloda Draghi'nin istifa kararında direnmesi ve erken seçimlere gidilmesi daha yakın ihtimal görünüyor.

Bu durumda, 2023'ün ilk yarısında öngörülen genel seçimlerin öne alınması ve gelecek sonbaharda sandığa gidilmesi bekleniyor.