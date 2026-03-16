İtalya\'dan Hürmüz Boğazı\'nda Diplomasi Vurgusu

İTALYA Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, "Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik bir çözüm bulunmalı" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Hürmüz Boğazı'ndaki krize ilişkin açıklamada bulundu. Krizi çözmenin doğru yolunun diplomasi olduğunu belirten Tajani, "İtalya, bu bölgeye genişletilebilecek herhangi bir deniz misyonunda yer almayacak. Hürmüz söz konusu olduğunda, diplomasinin üstün gelmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tajani, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yönelik koalisyon talebiyle ilgili, AB'nin, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlatılan 'Aspides' misyonu ile 2008'de oluşturulan 'Atalanta' deniz korsanlarıyla mücadele misyonuna değindi. Tajani, "Aspides ve Atalanta misyonlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Ancak bunların savunma ve korsanlıkla mücadele görevleri olduğu için yetki alanlarının Hürmüz Boğazı'na genişletilebilecek misyonlar olduğunu düşünmüyorum. Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini garanti etmek için çalışmanın doğru olduğu kanısındayım" diye konuştu.

Bakan Tajani, İran'a komşu ülkelerdeki üslerde ABD askerleriyle beraber bulunan İtalyan askerlerinin sayısının İran'ın misilleme saldırıları sebebiyle azaltıldığını fakat üslerdeki taahhütlerini yerine getirmek üzere buralarda kalmaya devam edeceklerini de söyledi.