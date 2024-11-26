İtalya Dışişleri Bakanı, Ukrayna\'ya Asker Göndermeyeceklerini Açıkladı

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İTALYA Dışişleri Bakanı Tajani, İtalya'nın Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, G7 Dışişleri Bakanları'nın Roma yakınlarındaki Fiuggi kasabasında yapılan toplantısında konuştu. Tajani, "Ukrayna'da savaşmak üzere tek bir asker bile göndermeyeceğiz. Kiev'e siyasi, mali ve askeri olarak yardım gönderiyoruz fakat asker göndermeyeceğiz" dedi.