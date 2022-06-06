İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

06.06.2022 20:56
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

TSK'nın Suriye'de PKK unsurlarına karşı yeni bir operasyon hazırlığı içinde olmasının ardından Yunanistan ve İngiltere'den sonra İtalya'da da dün PKK destekçileri sokaklara döküldü Başkent Roma'da ellerinde pankartlar taşıyan bir grup PKK destekçisi, Türkiye aleyhine sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe katılan Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando ise "Türkiye'ye karşı Rojava'nın yanındayız." ifadelerini kullandı.

İTALYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ, BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

DUYULAN RAHATSIZLIK DİLE GETİRİLDİ

Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi. Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

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SON DAKİKA: İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
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