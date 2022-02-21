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İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

21.02.2022 00:38

İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi Francesca Tardioli, tatil için geldiği ülkesindeki evinin balkonundan dengesini yitirmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, birkaç günlük tatilini geçirmek üzere memleketi Foligno kentinde bulunan Büyükelçi Tardioli, dün akşam konutunun balkonundan düştü. Tardioli, hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBETMİŞ

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının soruşturmasının sürdüğü, yapılan ilk incelemeler sonucunda, Tardioli'nin dengesini kaybederek balkondan düştüğü kaydedildi.

ÖLÜMÜ İTALYA'YI YASA BOĞDU

57 yaşındaki Tardioli'nin Eylül 2019'dan bu yana İtalya'nın Kanberra Büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi. İtalya Dışişleri Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Tardioli'nin ölümünün yasının derin üzüntüyle tutulduğu ve kendisinin büyük bir diplomat ve devlet hizmetkarı olarak hatırlanacağı ifade edildi.

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Büyükelçi, Kanberra, İtalyan, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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