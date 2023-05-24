İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da idamla yüz yüze geldi

Litvanyalı havayolu şirketi Avion Express'te çalışan 23 yaşındaki İtalyan hostes, Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle idam cezasıyla suçlanıyor.

DailyStar'da yer alan habere göre İtalyan kadına ulaşmak isteyen ailesi, ülkeye iniş yaptığı 6 Mayıs'tan beri bunu başaramıyor. Ailesi, genç kadının telefonunun ulaşılamaz durumda olduğunu söyledi.

İTALYAN YETKİLİLER TEMASA GEÇTİ

Ailesinin çabaları sonucu İtalya Dışişleri Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık tarafından Suudi Arabistan'la görüşmeler gerçekleştirilirken, bakanlık kaynaklarından bir kişi, "Suudi yöneticilerle temas halindeyiz. Durumu açıklığa kavuşturup en kısa sürede çözmeyi umuyoruz" diye konuştu.

İtalyan medyası, sicili temiz olan 23 yaşındaki kadının Suudi Arabistan tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığını duyurdu. Yine İtalyan medyasının ulaştığı bilgilere göre De Rosa, son olarak kaldığı otelin önünde üç Suudi'yle birlikte arabaya dönerken görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerin ardından De Rosa'ya bir daha ulaşılamadı.