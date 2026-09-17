İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Başbuğ: Terörist başına villa verip, şehit ailesine sabır dayatamazsınız - Son Dakika
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İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Başbuğ: Terörist başına villa verip, şehit ailesine sabır dayatamazsınız

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İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Başbuğ: Terörist başına villa verip, şehit ailesine sabır dayatamazsınız
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İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da yapılan konuta ilişkin "Terörist ele başına villa konforu verip, şehit ailesine sabır dayatamazsınız" dedi.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı Ekrem Taha Başbuğ, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı'da yapılan konuta ilişkin "Terörist ele başına villa konforu verip, şehit ailesine sabır dayatamazsınız" dedi.

Başbuğ, Abdullah Öcalan için İmralı'da özel konut yapılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. özel yaşam koşulları oluşturulduğu yönündeki bilgilerin kamuoyunda tepkiye neden olduğunu belirtti. Başbuğ, "Bebeklerimizin, kadınlarımızın, öğretmenlerimizin, polis ve askerlerimizin ve binlerce masum vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden sorumlu PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da 'ev konforunda', bahçeli ve özel bir yapı hazırlandığı yönündeki bilgiler Türk milletinin vicdanını ayağa kaldırmıştır" dedi.

Devletin imkanlarının Öcalan'ın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla kullanılmaması gerektiğini belirten Bağbuğ, "Bir tarafta evlatlarını teröre kurban vermiş şehit ailelerimiz, diğer tarafta yıllardır Türk milletinin vergileriyle ayakta duran devletin imkanlarıyla terör örgütü elebaşına daha iyi yaşam koşulları sağlanması kabul edilemez" dedi.

Devletin önceliğinin vatandaşların güvenliğini sağlamak ve şehitlerin emanetine sahip çıkmak olduğunu belirten Başbuğ, söz konusu konutla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Başbuğ, "Bu bina yapıldı mı?, Yapıldıysa kim tarafından yapıldı? Hangi kamu kaynağı kullanıldı? Hangi hukuki ve idari kararla tahsis edildi? Öcalan için hangi özel statü hazırlanıyor?  ve Türk milletinden ne saklanıyor" diye sordu.

İYİ Parti'nin terörle mücadele konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Başbuğ, "Teröriste taviz yok, teröriste ayrıcalık yok, teröriste hiçbir statü yok, terör örgütüyle pazarlık yok" ifadelerini kullandı. İktidar ortaklarına da seslenen Başbuğ, şehitlerin hatırasının "kapalı kapılar ardındaki pazarlıklara" kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Başbuğ, "Terörist başına konfor, şehit ailesine sabır dayatamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerinin talepleriyle yönetilecek bir devlet değildir. Bu millet teröriste villa değil, adalet ister" dedi.

Kaynak: ANKA
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