İzlanda'da Depremlerin Ardından Yanardağ Patlaması - Son Dakika
Üye Girişi

İzlanda'da Depremlerin Ardından Yanardağ Patlaması

11.07.2023 09:43

İzlanda'da birkaç gün süren depremlerin ardından Reykjanes Yarımadası'nda bir yanardağ patlaması meydana geldi. Patlamanın şu ana kadar küçük çapta seyrettiği belirtilirken, lav akıntısı 200 metre uzunluğuna ulaştı. Uçuşlarda herhangi bir aksama olmazken, volkanik patlamaların üç mil yarıçapı içindeki uçuşlar yasaklandı.

HELSİNKİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- İzlanda yayın kuruluşu RUV, Pazartesi günü İzlanda'da birkaç gün süren depremlerin ardından bir de yanardağ patlaması yaşandığını bildirdi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre başkent Reykjavik yakınlarındaki Reykjanes Yarımadası'nda gerçekleşen patlama Pazartesi günü yerel saatle 16.40 sularında başladı.

Jeofizik profesörü Magnus Tumi Gudmundsson, RUV'a yaptığı açıklamada patlamanın şu ana kadar küçük çapta seyrettiğini, ancak nasıl gelişeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu bildirdi. Lav akıntısı Pazartesi akşamı 200 metre uzunluğuna ulaştı.

İzlanda Meteoroloji Dairesi bu durumu bölgede 2021 ve 2022 yıllarındaki volkanik faaliyetlerin başlangıcına benzetti. Mevcut sismik huzursuzluk 4 Temmuz'da başladı.

Keflavik Uluslararası Havalimanı'nı işleten Isavia şirketine göre, patlamanın iç ya da dış hat uçuşları üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Bununla birlikte, bilim insanları ve acil müdahale ekiplerini taşıyanlar hariç, volkanik patlamaların üç mil yarıçapı içindeki uçuşlar yasaklandı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR
500

İzlanda, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İzlanda'da Depremlerin Ardından Yanardağ Patlaması - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Cem Yılmaz, Özkan Uğur töreninde gözyaşlarına boğuldu
11:23 Cem Yılmaz, Özkan Uğur töreninde gözyaşlarına boğuldu
11:02 Wanda Nara, "Orada evimiz var" diyerek taraftarın gönlüne su serpti! Mauro Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
10:57 Wanda Nara fitili ateşledi! Icardi, Galatasaray için İstanbul'a geliyor
10:57 NATO üyeliği için İsveç'e desteğin açıklanmasıyla gözler TBMM'ye çevrildi! İşte merakla beklenen sürecin adımları
10:53 İsveç'e NATO vizesi çıktı, şimdi gözler TBMM'de! İşte tüm dünyanın beklediği sürecin detayları
10:54 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Memur maaşına yapılan 8 bin liralık seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı
10:50 Bahçeli: Memur maaşına yapılan 8 bin liralık seyyanen artış emeklilere de yansıtılmalı
10:35 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısından ayrılmıyor! 35 milyonu veren, Gedson Fernandes'i alır
10:31 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısında sıraya girdi! 35 milyon euroyu getiren Gedson Fernandes'i kapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 11:36:11. #1.13#
SON DAKİKA: İzlanda'da Depremlerin Ardından Yanardağ Patlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement