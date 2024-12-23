Japonya, Artan Ayı Saldırılarına Karşı Avlanma Yasalarını Gevşetti

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JAPONYA, kentleşmiş bölgelerde artan ayı saldırılarına karşı avlanma yasalarını gevşetme kararı aldı.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, Mart 2024'e kadar geçen bir yılda ayılarla ilgili 219 ciddi olay rapor edilirken, bu saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, ayı saldırılarındaki artışı iklim krizi nedeniyle meşe palamudu gibi temel besin kaynaklarının azalmasına ve kırsal alanlardaki nüfus kaybının ardından terk edilen tarım arazilerinin artmasına bağlıyor.

Japonya'da Asya siyah ayılarının sayısının 2012'deki 15 binden 2024'te 44 bine çıktığı tahmin ediliyor. Hokkaido'da ise Ussuri kahverengi ayılarının sayısının üç kat artarak yaklaşık 12 bine ulaştığı belirtiliyor.

Yetkililer, Japonya'da azalan ve yaşlanan avcı nüfusunun ayı saldırılarının önlenmesini zorlaştırdığını bildirdi. 1975'te 517 binin üzerinde olan avcılık lisansı sayısının 2020'de 218 bine düştüğü ve lisans sahiplerinin yüzde 60'ının 60 yaş ve üzerindeki bireylerden oluştuğu kaydedildi.