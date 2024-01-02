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Japonya Başbakanı: Sahil Güvenlik Uçağı Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Japonya Başbakanı: Sahil Güvenlik Uçağı Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda meydana gelen kazada Sahil Güvenlik uçağındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Başbakan Kishida, Japonya Havayolları'na ait yolcu uçağındaki herkesin güvende olduğunu belirtti.

Japonya Başbakanı: Sahil Güvenlik Uçağı Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:28
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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, bugün Tokyo'nun Haneda Havalimanı'nda yolcu uçağıyla çarpışan Sahil Güvenlik uçağındaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Japonya Başbakanı Kishida, Japonya Havayolları'na ait yolcu uçağındaki herkesin iyi olduğunu ancak kazaya karışan diğer uçaktaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kishida açıklamasında şunları ifade etti;

"JAL uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik uçağının karıştığı kazaya ilişkin bilgi aldık. JAL uçağındaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu duydum ve çalışmalara katılan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Depreme müdahale eden 5 Sahil Güvenlik personelinin de hayatını kaybettiği yönünde bilgiler aldık. Güçlü bir görev ve sorumluluk duygusuyla işlerini yapan çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımı sunuyor, ruhlarının huzur içinde yatmasını diliyorum."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Japonya Başbakanı: Sahil Güvenlik Uçağı Kazasında 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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