JAPONYA'nın Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerel saatle 12.55'te gerçekleşen ve derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Son Dakika › Dünya › Japonya'da 6 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
