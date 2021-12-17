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Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi - Son Dakika

Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi

17.12.2021 16:04

Japonya'nın Osaka eyaletindeki bir sağlık merkezinde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Sağlık merkezinin kundaklandığı ve yangının bu nedenle çıktığı belirtildi.

Osaka eyaletindeki yangın faciası büyük korkuya neden oldu. Kitaku semtindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı. Yangın nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edilirken, yerel saatle 10.20 sıralarında fark edilen alevlere bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Bir kişinin kurtarıldığı anlar ise amatör kameralara yansıdı. Yangın, yaklaşık 30 dakika içinde kontrol altına alındı.

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YANGIN, ARAÇ KUYRUKLARINA NEDEN OLDU

Binanın diğer katlarında yabancı dil okulları ve güzellik salonlarının bulunduğu belirtildi. Kurtarma ve soğutma çalışmaları nedeniyle bölgede alınan güvenlik önlemleri, kent merkezinde uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu.

KUNDAKLAMA İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ

Osaka Polis Departmanı kundaklama olduğu değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlattı. Japon medyası görgü tanıklarının ifadelerine dayandırdığı haberlerde, yaşlı bir adamın elinde bir çantayla Kitaku semtindeki binaya girdiğini, yanıcıyı bir sıvıyı dökerek ateşe verdiğini bildiriyor. Japon televizyonlarını yaptığı yayınlarda ölenlerden 9'unun hastaneye kaldırıldıktan sonra can verdiği söyleniyor.

Soruşturmada binayı kundakladığı düşünülen adamın binadaki psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastalardan biri olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi

Japonya, Yangın, Osaka, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Japonya'da sağlık merkezine kundaklama! 27 kişi diri diri can verdi - Son Dakika
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