Japonya'da yürüyen merdivenlerde yürümek yasaklandı - Son Dakika

Japonya'da yürüyen merdivenlerde yürümek yasaklandı

Son Güncelleme: 04.10.2023 14:35

Japonya'da Nagoya şehri, yürüyen merdivenlerde yürümeyi yasaklayarak düşme ve dengesizlik olaylarını azaltmayı hedefliyor. Bu karar, yürüyen merdivenlerde uygun olmayan kullanım nedeniyle meydana gelen kazaların sayısını sınırlamayı amaçlıyor. Kararın uygulanması için ceza öngörülmediği için, uyum konusunda soru işaretleri bulunuyor.

Japonya'da bir şehir, kaza sayısını sınırlamak amacıyla yürüyen merdivenlerde yürümeyi yasaklama kararı aldı.

Karar 1 Ekim'de Nagoya şehrinde yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik, insanların yürüyerek yürüyen merdivenlerde yürümelerini yasaklayarak düşmeler ve denge kaybıyla ilgili olayları azaltmaya çalışıyor.

Japan Times'ın bildirdiğine göre, Japonya Asansör Derneği'nin bulgularına göre, 2018 ve 2019 yılları arasında toplam 805 kaza, yürüyen merdivenlerin "uygun olmayan kullanımı" nedeniyle meydana geldi.

Japonya'da genellikle yürüyen merdivenlerin sol tarafı durmak için kullanılırken, sağ taraf ise acelesi olan ve yürümek isteyenler için açık bırakılır.

Ancak Nagoya yetkilileri, şimdi insanların tren istasyonlarında ve diğer binalarda her iki tarafta da durmalarını istiyor.

Büyük tren istasyonlarına afişler asıldı ve insanların bu kuralı takip etmeleri teşvik ediliyor.

"Birlikte durup her iki tarafı kullanalım," diyen bir afiş diyor.

"Yürüyen merdivenleri kullanırken, sağ ve sol tarafta durun. Bu benim görevim!"

Bu fikir, kararın yürürlüğe girmeden önce Japon yerlileri tarafından da destek gördü. Bir kullanıcı geçen ay Japonya'daki turistlere X'te, daha önceki adıyla Twitter'da şunları söyledi: 'Yürüyen merdivenin bir tarafını acele eden insanlar için açık bıraktığınızı seviyorum.' Böyle yorumlar bazen görüyorum. Yürüyen merdivenler koşmak için değil, yürümek için de tehlikeli. Bence bu Japonya'da kötü bir eğilim."

Ancak karar aynı zamanda eleştirilere de maruz kaldı. Japan Today'in açıklamasına yanıt olarak, bir yorumcu şunları yazdı: "...Kişisel olarak, yürüyen merdivenlerde durmayı sevmiyorum ve önümdeki insanlar yürüyerek engelliyorlarsa beni sinirlendiriyor. Bu, zamanımın boşa gitmesi ve biraz egzersiz yapma fırsatının ziyan olması!..."

Şu anda bu kurala uymamanın cezası bulunmamaktadır, bu da nasıl titizlikle takip edileceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştır.

Bu, Japonya'da bu yönetmeliğin ilk kez uygulanmadığı bir durum değil. Tokyo'nun hemen kuzeyinde bulunan Saitama Eyaleti, Ekim 2021'de benzer bir adım atmıştı, ancak başarılı olamadı.

Bir araştırma, denetimin insanların yürüyen merdivenlerde yürüme yüzdesini %60'tan %38'e düşürdüğünü, ancak şimdi yönetmelik öncesi seviyeye geri döndüğünü buldu.

Abdullah Teymur
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SON DAKİKA: Japonya'da yürüyen merdivenlerde yürümek yasaklandı - Son Dakika
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