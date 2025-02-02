Japonya, H3 Roketini Başarıyla Fırlattı

JAPONYA, navigasyon uydusu taşıyan H3 roketini başarıyla fırlattı.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), GPS sinyallerini artırmak amacıyla navigasyon uydusu taşıyan H3 roketini başarıyla fırlattığını duyurdu. 'Michibiki 6' adlı H3 roketinin beşincisi, JAXA tarafından Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Fırlatmanın başarılı şekilde tamamlandığını duyuran JAXA yetkilileri, uydunun 2 hafta içinde yörüngeye ulaşacağını öngörüyor.
Michibiki 6 uydusunun, daha önce uzaya gönderilen uydularla GPS sinyallerini ve navigasyon bilgilerini güçlendirmek amacıyla çalışması amaçlanıyor.
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