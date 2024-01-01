 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Japonya'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi

Japonya'nın Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami uyarısı yaparak bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7.5 olarak belirtti. Henüz depremde can kaybı ya da yaralanma hakkında bir açıklama yapılmadı.

Japonya\'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi
01.01.2024 - 10:50,
Abone Ol

Japonya'nın Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami uyarısı vererek bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sistemine göre Japonya'nın merkezinde bulunan Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA'dan yapılan açıklamada, "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen derhal bölgeyi tahliye edin" denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Japonya, Deprem, Deprem, Doğal Afet, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Japonya'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement