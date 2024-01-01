Japonya\'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Uyarısı Verildi

Japonya'nın Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tsunami uyarısı vererek bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) sistemine göre Japonya'nın merkezinde bulunan Noto yarımadasında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA'dan yapılan açıklamada, "Tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen derhal bölgeyi tahliye edin" denildi. Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.